Необходимо осваивать передовые мировые практики по прогнозированию выработки возобновляемых источников энергии, сообщил председатель комитета Госдумы пр энергетике Николай Шульгинов

МОСКВА, 18 августа./ТАСС/. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в объединенной энергосистеме Юга превысила 12%, сообщил председатель комитета Госдумы пр энергетике Николай Шульгинов. Его слова приводятся в сообщении "Системного оператора".

"Сегодня доля ВИЭ в установленной мощности электростанций в ОЭС Юга превысила 12% и продолжает увеличиваться. Необходимо осваивать передовые мировые практики по прогнозированию выработки ВИЭ", - сказал он.

Шульгинов напомнил, что Минэнерго РФ и "Системный оператор" разработали комплекс мероприятий по повышению надежности энергоснабжения в регионе. Он позволил пройти летние пики нагрузки на сеть без ограничений для потребителей.

"Учитывая сложности, с которыми столкнулась ОЭС Юга летом 2024 года из-за высокой аварийности генерирующего оборудования в условиях аномально высоких температур наружного воздуха, Минэнерго России совместно с "Системным оператором" и субъектами электроэнергетики был разработан и утвержден комплекс мероприятий. Его выполнение позволило пройти пики потребления электрической мощности в июле и августе текущего года без ограничений электроснабжения потребителей. Нужно взять этот алгоритм работы по прохождению летних пиков за основу и совершенствовать подготовку к каждому сезону", - подчеркнул Шульгинов.

В конце июля замминистра энергетики Петр Конюшенко сообщил журналистам, что Минэнерго рассчитывает успешное прохождение энергосистемой Юга летнего периода пиковых нагрузок, вызванных высокой температурой.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Минэнерго ожидает, что летом текущего года потребление электроэнергии на юге России достигнет рекордных значений. В июне Цивилев уточнял, что в текущем летнем сезоне спрос на электроэнергию в южных регионах вырастет на 8,2% - до 23 ГВт.

При этом министр выразил уверенность в успешном прохождении пика спроса на юге страны в этом году за счет принятых мер в электроэнергетике.

Замминистра энергетики Евгений Грабчак в интервью ТАСС говорил, что Минэнерго РФ подготовило энергетические объекты юга России к лету с учетом опыта веерных отключений электричества в прошлом сезоне и рассчитывает, что ограничений удастся избежать.