Регулятор указывает, что в июле месячный прирост цен с исключением сезонности составил 8,5% из-за индексации коммунальных тарифов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Неоднородность текущих темпов роста цен продолжает сокращаться, но пока остается более значительной, чем в период низкой инфляции, следует из материалов Банка России.

"Ряд показателей устойчивой инфляции, не включающих коммунальные услуги, в июле несколько повысились и при этом преимущественно оставались вблизи 4% или немного выше. Неоднородность текущих темпов роста цен по компонентам продолжила сокращаться, но оставалась более значительной, чем в период низкой инфляции", - отмечает регулятор.

ЦБ указывает, что в июле месячный прирост цен с исключением сезонности составил 8,5% из-за индексации коммунальных тарифов. Текущий прирост цен без учета коммунальных услуг, напротив, замедлился до 2,3%, в основном за счет волатильных компонентов (овощи и фрукты, пассажирский транспорт).