В Москве 11 сентября пройдет конференция Mobile 2025. Reboot

Go Mobile ожидает не менее 1,2 тыс. гостей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ежегодная конференция Mobile 2025. Reboot состоится 11 сентября 2025 года в Москве, сообщает агентство Go Mobile.

В рамках деловой программы представители брендов, агентств и площадок обсудят темы, посвященные дефициту рекламного инвентаря, новым технологиям в мобильном маркетинге, продуктовым решениям и их влиянию на продвижение, способы взаимодействия с аудиторией в эпоху ИИ и баннерной слепоты и многие другие.

Среди спикеров мероприятия директор по продукту RuStore Олег Афанасьев, руководитель перфоманс-маркетинга Burger King Алексей Фомин, руководитель направления по привлечению пользователей "Циан" Иван Акимов, digital-директор Metro Станислав Дюков, автор бестселлеров "Пиши, сокращай", "Ясно, понятно" Максим Ильяхов, руководитель перфоманс-маркетинга ЦУМ Зинаида Кленова, руководитель группы по работе с мобильными агентствами в "Яндекс" Кристина Ростовцева, операционный директор Kode Юлия Мицкевич, руководитель отдела привлечения селлеров "Авито" Дмитрий Карманов.

В агентстве отметили, что концепцией события в этом году является перезагрузка. "Гостям конференции предложат отойти от представления, что мобайл - источник, направленный сугубо на установку приложения, так как сегодня акцент смещается на объединение инструментов в единую систему", - подчеркнули организаторы конференции.

Go Mobile ожидает не менее 1,2 тыс. гостей на конференции в 2025 году. Стратегическим партнером мероприятия выступает компания Hybe, бизнес-партнером - Appnext, индустриальными партнерами - "Яндекс реклама" и AppMetrica, информационными - ТАСС, "Ведомости" и Sostav.