На Кубани сосредоточены 32% от всех площадей виноградников в стране

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Сбор урожая винограда начался в Краснодарском крае, являющемся абсолютным лидером в стране по производству виноградных вин, прогнозируемый объем с учетом роста площадей и применения современных технологий увеличится почти до 240 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

″На Кубани в августе официально стартовал сезон сбора винограда. Аграрии региона планируют собрать 240 тысяч тонн винограда. Такой показатель считают достижимым с учетом роста площадей, применения современных технологий и повышения производительности труда. К слову, в 2024 году на Кубани было собрано 235,5 тысяч тонн винограда″, - сообщили в пресс-службе министерства.

Там отметили, что в регионе виноградарством и виноделием занимаются около 330 хозяйств, среди которых как крупные хозяйства, так и фермеры, а в общей сложности в отрасли занято около 10 тыс. человек, не считая сезонных работников, которых также традиционно привлекают в период сбора винограда.

Краснодарский край является одним из основных в России производителей винограда. Так, на Кубани сосредоточены 32% от всех площадей виноградников в стране. В регионе свыше 32 тыс. гектаров виноградников, и их площади ежегодно увеличиваются за счет краевых мер государственной поддержки в виде субсидирования развития виноградарства и виноделия. За десять лет поддержка отрасли за счет средств регионального бюджета возросла в 6,5 раз: с 218 млн. рублей в 2015 году до более чем 1 млрд рублей в 2024 году, а в 2025 году из бюджета на эти выделено более 1,3 млрд рублей.

Как отметили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в регионе есть возможность ввести в оборот еще около 50 тыс. га виноградопригодных земель, которые были выявлены за счет проведенной инвентаризации. Для их сохранения на краевом уровне был принят закон, защищающий такие земли от застройки или перевода в другие категории. В общей сложности в Краснодарском крае собирают более 31% от общего урожая винограда в стране.

″В Краснодарском крае выращивают различные сорта винограда, среди них "Августин" - это болгарский столовый сорт раннего срока созревания; "Молдова" - молдавский столовый сорт винограда среднепозднего или позднего срока созревания. "Ливия" - столовый сорт винограда очень раннего срока созревания селекции В. В. Загорулько. Также в крае выращивают такие сорта, как "Фантазия", "Победитель", "Тамань", "Белый ранний", "Рубин АЗОС" и другие. Но назвать самый популярный сорт винограда на Кубани сложно. Ассортимент региона очень широкий. Вот только некоторые популярные сорта винограда - мерло, рислинг, шардоне, пино нуар, каберне совиньон, алиготе, изабелла, мускат, мальбек, ркацители, саперави″, - сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Развитие виноделия на Кубани

В пресс-службе министерства уточнили, что в отрасли виноградарства активно применяется импортозамещение, край постепенно отказывается от импортных саженцев винограда за счет развития собственных питомников. Если в 2015 году собственные саженцы на Кубани производил только один питомник, то по состоянию на 2025 год в регионе уже пять предприятий производят собственные отечественные саженцы. Объем производства саженцев за этот период увеличился более чем в 4 раза с 1,2 млн. до 5 млн шт. в год.

Касаемо виноделия, Краснодарский край является абсолютным лидером в России по производству виноградных вин, сообщили в пресс-службе министерства. Так, в регионе производится 43% российских вин и более 50% игристых вин (шампанского). Объем годового производства игристых вин (шампанского) в крае вырос более чем в 2,5 раза, с 3,5 тыс. дал в 2015 году до 8,8 тыс. дал в 2024 году. Такие темпы увеличения объемов производства связаны как с расширением сырьевой базы, так и с увеличением внутреннего спроса на рынке.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, с 2017 года в регионе началось производство винодельческой продукции защищенного географического указания (ЗГУ) и защищенного наименования места происхождения (ЗНМП), за этот период ее доля в общем объеме увеличилась шестнадцатикратно: с 2% до 32%.

Летом 2025 года Краснодарский край столкнулся с продолжительной засухой и жарой. Эксперты отрасли заявляли, что в меньшей степени засуха отразится на урожае винограда. Так, специалисты Северо-Кавказского федерального научного цента садоводства, виноградарства и виноделия (СКФНЦСВВ), который курируют в том числе Краснодарский край, отмечали, что благоприятными для высоких показателей урожайности были зимний и весенний период, что положительно отразилось на состоянии эмбриональных соцветий и вегетации. В осенне-зимний и весенний периоды в текущем сельскохозяйственном сезоне было достаточно осадков, произошло накопление почвенной влаги, которая позволяет поддерживать корневую систему в условиях засухи.