МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций на основной торговой сессии ускорил снижение ведущих индексов перед проведением встречи в Вашингтоне с участием лидеров стран ЕС и Владимира Зеленского, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным на 18:37 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение и опускался на 2,13%, до 2 947,87 пункта, индекс РТС составлял 1 154,66 пункта (-2,62%). В это же время курс юаня рос и составлял 11,165 рубля (+6,15 копейки).

К 18:50 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2 951,26 пункта (-2,02%), индекс РТС составлял 1 155,99 пункта (-2,51%). Курс юаня ускорил рост и составлял 11,174 рубля (+7,05 копейки).

"Индекс Мосбиржи открыл неделю в умеренном минусе, зацепившись за область вблизи 2 950 п. В итогах саммита президентов РФ и США инвесторы не нашли ожидаемой конкретики, но лидеры назвали общение продуктивным, новые санкции объявлены не были, а переговорный процесс продолжается", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев. По его словам, результаты встречи в Вашингтоне могут стать причиной краткосрочной волатильности.

Ожидается, что в понедельник Трамп примет Зеленского в Белом доме. Вместе с ним на встречу отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александер Стубб. О своих планах принять участие во встрече сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По словам американского президента, в случае успешного исхода переговоров будет запланирована его новая встреча с российским лидером. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа.