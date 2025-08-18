Мероприятие пройдет в Сибае с 4 по 6 сентября

УФА, 18 августа. /ТАСС/. VII Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2025" пройдет в башкирском Сибае с 4 по 6 сентября. Участники обсудят перспективы башкирско-белорусского сотрудничества в области агропромышленного комплекса, развитие российско-турецких внешнеторговых связей и поиск новых точек роста для экспорта и импорта, а также женский бизнес и другие темы, сообщается на сайте правительства республики.

"В этом году [инвестиционный сабантуй] проходит под девизом: "INNOREGION: новые центры экономического роста". Программа мероприятия откроется 4 сентября IV Международным форумом бизнес-шерифов "От региона к региону: путь успеха практик", повестка которого будет посвящена комплексному анализу состояния малого и среднего бизнеса, обсуждению мер государственной поддержки МСП и их результативности, а также обмену лучшими практиками эффективного взаимодействия власти и предпринимательского сообщества. Традиционно форум посетят делегации из стран СНГ, государств Ближнего Востока, Азии и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидается участие генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, президента Всемирного ремесленного совета World Craft Council International (WCC) Саада аль-Каддуми.

О программе

5 сентября станет днем насыщенной деловой программы. На полях форума будут работать пять площадок, на которых пройдут тематические секции, посвященные актуальным вопросам, среди них - перспективы башкирско-белорусского сотрудничества в области агропромышленного комплекса, развитие российско-турецких внешнеторговых связей и поиск новых точек роста для экспорта и импорта, женский бизнес, Клуб экспортеров. Отдельным блоком пройдет Выездное заседание правительства Башкирии.

Ключевым событием станет пленарное заседание "Новые центры экономического роста", где участники подведут промежуточные итоги форума и обозначат перспективные направления развития. Заседание ознаменуется торжественным запуском строительства рудника на месторождении "Новопетровское".

Одной из новинок форума станет Аллея выставки, представленная пространством, объединенным единой темой Южно-Уральской тропы и других природных объектов Башкортостана: Башкирские Шиханы, пещера Шульган-таш, гора Иремель, курорт Банное и Абзаково, Горнозаводской Урал (Белорецк, Тирлян, Кага), Хребет Ирандык. Здесь же будут представлены инвестиционные проекты на данных территориях. Ожидается премьерный показ первой серии одного из самых популярных на сегодняшний день реалити-шоу "Хайканутые" на Южноуральской тропе с автограф-сессией.

Для гостей и участников Форума выступят мастера искусств Республики Башкортостан, а также приглашенные артисты и коллективы. 6 сентября 2025 года на берегу озера Графское в Баймакском районе пройдет Международный фестиваль конного спорта и башкирской культуры "Башкорт аты". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан.