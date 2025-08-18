Курс юаня вырос до 11,17 рубля

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник снизился на 2,02%, до 2 951,26 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 2,51% - до 1 155,99 пункта. Курс юаня вырос на 7 копеек, до 11,17 рубля.

"Индекс Мосбиржи открыл неделю в умеренном минусе, зацепившись за область вблизи 2 950 пунктов. В итогах саммита президентов РФ и США инвесторы не нашли ожидаемой конкретики, но лидеры назвали общение продуктивным, новые санкции объявлены не были, а переговорный процесс продолжается. Сегодня проходит встреча глав США и Украины. Ее результаты также могут стать причиной краткосрочной волатильности", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами падения к концу торговой сессии являются: "СПБ Биржа" (-4,88%), "Татнефть" а. п. (-4,09%), БСП (-3,67%), "Эн плюс груп" (-3,66%), "Роснефть" (-3,58%), "Татнефть" (-3,52%), "Северсталь" (-3,41%), "Газпром" (-3,40%), НЛМК (-3,35%), "Юнипро" (-3,29%)", - отметил аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Против рынка, по словам эксперта, растут "Селигдар" (+2,72%), "Новабев Групп" (+1,97%), "Вуш Холдинг" (+1,59%), ПИК (+1,40%), "Самолет" (+1,26%), "Фармсинтез" (+1,15%), ОГК-2 (+1,07%), "Абрау Дюрсо" (+1%), ЛСР (+0,28%), "Камаз" (+0,21%).

Прогноз на 19 августа

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на вторник - 79,5-81,5 рубля за доллар США и 11-11,2 за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 875-3 025 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 19 августа индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 900 - 3 000 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 19 августа: 79-81, 92-94 и 11-11,4 рубля соответственно.