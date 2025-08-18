По состоянию на 21:11 мск, индекс Мосбиржи снижался до 2 963,16 пункта на фоне встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций на вечерней торговой сессии замедлил снижение на фоне встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным на 18:50 мск, до прибытия делегации Зеленского к Белому дому, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) опускался на 2,02%, до 2 951,26 пункта. К 20:23 мск, после начала встречи, индекс Мосбиржи значительно замедлил снижение и находился на уровне 2 971,09 пункта (-1,36%). По состоянию на 21:11 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,62%, до 2 963,16 пункта.

"Индекс Мосбиржи открыл неделю в умеренном минусе, зацепившись за область вблизи 2 950 п. В итогах саммита президентов РФ и США инвесторы не нашли ожидаемой конкретики, но лидеры назвали общение продуктивным, новые санкции объявлены не были, а переговорный процесс продолжается", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев. По его словам, результаты сегодняшней встречи в Вашингтоне могут стать причиной краткосрочной волатильности.