Мероприятие станет площадкой для открытого разговора о смыслах, образах и ценностях в российско-китайских отношениях

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. ТАСС и Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан проведут деловой завтрак, посвященный российско-китайскому диалогу, на полях форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который проходит в Казани.

"Деловой завтрак ТАСС станет площадкой для открытого разговора о смыслах, образах и ценностях в российско-китайском диалоге: от сотрудничества на уровне регионов до культурной дипломатии и от взаимодействия между медиа до предпринимательских инициатив", - сообщают организаторы форума.

Отмечается, что Россия и Китай сегодня не просто крупнейшие соседи, а стратегические партнеры. "Отношения стран от коммуникации на высшем уровне до межрегиональной кооперации основаны на глубоком взаимном уважении, равноправии и доверии. В условиях глобальных изменений именно эти принципы становятся основой для устойчивого сотрудничества", - отмечают организаторы.

Модератором дискуссии выступит китаевед и консультант Управления международных связей ТАСС Ярослав Курило.

К участию в бизнес-завтраке приглашены руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, председатель российско-китайской Гильдии коммерции Павел Кипарисов, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, старший вице-президент - директор по внешним связям ПАО "Банк ПСБ", член Общественного совета при Россотрудничестве Вера Подгузова, председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, а также эксперты и специалисты.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума и организатор делового завтрака.