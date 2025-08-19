Демешин рассказал о перспективах добычи железа и титана в Хабаровском крае

Глава региона также сообщил, что в госзаказ для геологоразведки и поиска полезных ископаемых предложили включить четыре новых участка

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Перспективные площади для разведки и добычи железной руды, титана, а также извести и глины есть в Хабаровском крае. Об этом сообщил глава края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале по итогам участия в мероприятиях форума "Россыпное золото России: пути развития, регулирование, технологии".

"Наш регион - промышленный центр Дальнего Востока. В крае хорошая динамика по добыче золота, олова, каменного энергетического угля. Есть перспективные площади под детальную разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе железной руды, титана, извести для производства цемента и запасов глины для производства кирпича", - написал Демешин.

Он также сообщил, что четыре новых участка в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах предложено включить в госзаказ для геологоразведки и поиска полезных ископаемых.

"Мы заинтересованы в реализации проектов по освоению имеющихся месторождений полезных ископаемых, которые предполагают строительство горно-обогатительных мощностей с дальнейшей переработкой до уровня металлургии. Отлично понимаем, что при этом важно находить баланс между ведением промышленной деятельности и экологической безопасностью. Уверен, что этого можно достичь, соблюдая высокие стандарты охраны окружающей среды и применяя наилучшие доступные технологии", - отметил глава региона.

Первый Всероссийский форум "Россыпное золото России: пути развития, регулирование, технологии" проходит в Хабаровске 18-19 августа. Мероприятие объединило недропользователей, экспертов и представителей исполнительной власти РФ и регионов Дальневосточного федерального округа. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы россыпной золотодобычи, инноваций в разведке и эксплуатации россыпных месторождений, охраны окружающей среды, взаимодействия бизнеса и органов исполнительной власти.