МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вторичный рынок легковых автомобилей в России в июле 2025 года увеличился на 3,8% в годовом выражении, до 567,2 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По данным агентства "Автостат", в июле 2025 года жители РФ приобрели 567,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 21,4% больше, чем месяцем ранее (в июне - 467,4 тыс. шт), и на 3,8% превышает результат июля прошлого года (546,2 тыс. шт)", - сказано в сообщении.

Лидером в марочном рейтинге за отчетный период снова стала Lada с результатом 139,2 тыс. реализованных автомобилей. В топ-5 также вошли Toyota (58,4 тыс. ед.), корейские марки Kia (33,1 тыс. ед.) и Hyundai (31,7 тыс. ед.), а также Nissan (25 тыс. ед.)

В рейтинге моделей наиболее востребованным автомобилем стал седан Lada 2107. В пятерку лидеров попали Hyundai Solaris и Kia Rio с результатом 11 тыс. ед., а также хэтчбек Lada 2114 и Ford Focus (9,9 тыс. ед).

По итогам семи месяцев текущего года в России было реализовано 3,3 млн легковых автомобилей с пробегом. Этот результат на 0,2% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.