Кроме того, российско-американский саммит на Аляске способствовал укреплению глобальной безопасности, отметил специалист Института национальной стратегии Университета Цинхуа

ПЕКИН, 19 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Недавно состоявшаяся встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа производит стабилизирующий эффект на международный рынок энергоносителей и глобальную сферу безопасности. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.

"Судя по уже обнародованной информации, помимо украинского вопроса, лидеры двух стран обсудили благоприятные возможности для сотрудничества между Россией и США в области экономики, энергетики, освоения ресурсов Арктики и космоса", - отметил он, комментируя итоги российско-американского саммита на Аляске.

Как уточнил китайский политолог, международная общественность обратила внимание, что накануне саммита Путин намекнул на возможность проведения переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями. "Администрация Трампа аналогичным образом заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Россией, - добавил он. - Все это способствует укреплению глобальной стратегической стабильности, предотвращению риска распространения ядерного оружия и снижению волатильности на мировом энергетическом рынке".

Крупные изменения в международной политике

Цянь Фэн напомнил, что на прошлой неделе Путин посетил Соединенные Штаты впервые с сентября 2015 года и его недавний визит на Аляску "рассматривается как ключевая попытка разморозить отношения между двумя странами". Эксперт обратил внимание, что на саммите глава Белого дома подчеркнул свое стремление "уважать Россию" и "достичь мирного соглашения".

"Еще более важно, что, несмотря на отсутствие каких-либо уступок со стороны Путина, Трамп согласился приостановить введение новых санкций в отношении России и выразил намерение провести с российским лидером еще одну встречу, - подчеркнул китайский политолог. - Все это явно нарушило дипломатическую изоляцию России со стороны США и Запада, длившуюся более трех лет, и не только ознаменовало возвращение РФ в центр международной арены, создав условия для последующих переговоров и смягчения отношений между Россией и Соединенными Штатами, но и ознаменовало переход постоянно напряженных связей двух стран в состояние "контролируемой конкуренции".

Цянь Фэн назвал встречу Путина с Трампом, которые выразили удовлетворение ее результатами, "одним из важнейших событий в международной политике текущего года". Как он отметил, саммит прошел "без порохового дыма, противостояния и угроз", что тоже придает большое значение этому событию.

15 августа на Аляске состоялся российско-американский саммит, по итогам которого Путин сообщил, что основной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта. Он предложил перевернуть страницу в отношениях Москвы и Вашингтона, вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Россию. В свою очередь президент США подтвердил, что на этой встрече был достигнут прогресс, однако стороны смогли прийти к согласию не по всем пунктам повестки.