Кубань перевела органы власти на отечественные приложения и операционную систему

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Все органы власти Краснодарского края обеспечены импортозамещенными средствами защиты информации, а также переведены на российские офисные приложения и операционную систему. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информатизации и связи региона.

"Сегодня 100%-ный показатель достигнут в использовании отечественных средств защиты в органах власти. Кроме того, закуплены пакеты офисных приложений отечественной разработки, российская сертифицированная операционная система. Органы власти были переведены в единый импортозамещенный домен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такой переход позволит создать более защищенную и надежную среду для обработки данных. Также такие меры поддержат развитие российской IT-отрасли и снизят зависимость от иностранных технологий. "Полноценное использование российских средств защиты информации в органах власти - это пример стратегического подхода к обеспечению информационной безопасности. Подобные меры помогают не только защитить данные, но и формируют уверенность общественности в надежности государственных информационных систем", - добавили в департаменте.

Рост количества хакерских атак на органы власти и подведомственные организации Краснодарского края наблюдается с 2022 года и связан с геополитической ситуацией. Для оперативного реагирования на киберинциденты в Центре мониторинга организован круглосуточный дежурный режим, что обеспечивает защиту и стабильную работу критически важных госсистем, отметили в ведомстве.