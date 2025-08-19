МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость небольшого школьного букета к 1 сентября, состоящего из 5-7 роз или хризантем, в 2025 году обойдется в 500-900 рублей. Об этом ТАСС рассказали в Национальной ассоциации цветоводов.

В то же время букет среднего размера из 10-15 цветов в среднем будет стоить 1200-2 500 рублей, а крупные композиции - от 3 000 рублей.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом стоимость букета выросла примерно на 15-25% в зависимости от региона и вида цветов. В ассоциации пояснили, что рост цен на цветы связан в том числе с удорожанием импорта из-за курсовых колебаний и логистических сложностей, а также с ростом себестоимости (удорожанием удобрений, топлива, электроэнергии для тепличных хозяйств).

В то же время растущий спрос на цветы к 1 сентября в текущем году будет удовлетворен. "Особых сложностей (с импортом цветов - прим. ТАСС) нет, но существуют проблемы: высокие транспортные расходы (авиаперевозки), валютные колебания (импортные цветы закупаются в долларах/евро), а также санкционные ограничения на поставки из ЕС (например, голландских цветов через третьи страны)", - рассказали в ассоциации.