Сумма штрафа составила 230,6 млн рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. В Москве мировой судья выписал "Почте России" штраф в размере 230,6 млн рублей за то, что госпредприятие нарушило условия предоставления инвестиций из бюджета на ремонт и модернизацию почтовых отделений, сообщили в Счетной палате, которая возбудила административное дело по итогам проверки в Минцифры РФ. В "Почте России" ТАСС заявили, что будут обжаловать это решение в установленном порядке.

В Счетной палате пояснили, что "Почта" до 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года должна была модернизировать не менее 1 282 и 773 отделений соответственно, но, фактически, по состоянию на 1 января 2024 года было модернизировано 767, на 1 января 2025 года - 664 отделения.

"При этом отчеты о достижении результата предоставления бюджетных инвестиций, направленные обществом ("Почтой России" - прим. ТАСС) в Минцифры России, содержали недостоверные данные о количестве модернизированных объектов", - отметили там. Инспекторы Счетпалаты возбудили дело об административном правонарушении.

"По результатам его рассмотрения мировой судья постановил признать АО "Почта России" "виновным в совершении административного правонарушения" и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 230,6 млн рублей", - добавили в Счетной палате, уточнив, что решение судья принял 14 августа.

В госкомпании, тем не менее, заявили ТАСС, что "решение мирового судьи не опровергает фактическое своевременное открытие и функционирование обновленных отделений" и касается только сроков оформления документов, закрывающих "работы привлеченных подрядчиков".

"Почта" напомнила, что модернизирует отделения в сельской и труднодоступной местности, исполняя поручения президента РФ, и продолжала ремонтировать и запускать их в 2023-2024 годах. "Штраф, назначенный мировым судьей, компания будет обжаловать в установленном порядке", - добавили в пресс-службе оператора.