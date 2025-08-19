Выручка МТС за II квартал по МСФО выросла на 14,4%

Она составила 195,4 млрд рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Консолидированная выручка ПАО "МТС" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за II квартал 2025 года выросла на 14,4%, составив 195,4 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

В МТС отмечают, что данный результат был достигнут на фоне роста доходов телеком-бизнеса и развивающихся направлений работы компании.

Операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов (OIBDA) компании выросла на 11,3%, до 72,7 млрд рублей.