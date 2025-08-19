Встреча Путина и Трампа на Аляске

Заявку направили 15 августа - в день переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. В России хотят зарегистрировать товарный знак "Встреча на Аляске", следует из базы Роспатента. Заявителем выступает Алексей Вотолевский.

Заявка была направлена 15 августа - в день переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

В случае регистрации товарного знака под брендом "Встреча на Аляске" могу производить канцелярские товары, в том числе коллекционные карточки, продукты питания, игры, сувенирную продукцию и другое.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, основной темой которой стало урегулирование украинского конфликта.