На Ozon доступны картины с аналогичными принтами

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. На крупных маркетплейсах появилась продукция с изображениями президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с прошедшего саммита на Аляске, передает корреспондент ТАСС.

В частности, на Wildberries продаются футболки с фотографиями, сделанными в момент встречи двух лидеров на Аляске. На Ozon доступны картины с аналогичными принтами.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.