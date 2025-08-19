В 2025 году на специальные программы для малых сельхозпроизводителей выделено 870 млн рублей

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Объем государственной поддержки фермерских хозяйств Краснодарского края за последние пять лет составил 8,6 млрд руб., в текущем году на специальные программы для малых сельхозпроизводителей выделено 870 млн рублей. Об этом сообщает администрация края.

"За последние пять лет фермеры Краснодарского края получили господдержку на 8,6 млрд руб. Гранты и субсидии доступны по всем направлениям, есть и отдельные программы только для малых хозяйств - в этом году их финансирование составляет 870 млн руб.", - сказано в сообщении.

Меры поддержки включают гранты и субсидии по различным направлениям агропромышленного комплекса. Кроме того, на текущий момент рассматривается возможность упрощения системы отчетности, привлечения молодежи в отрасль, а также развития мелиорации и рисоводства.

Как отмечается, сохранение и развитие мер господдержки способствует устойчивому развитию сельских территорий региона. В рамках специальных программ малые хозяйства получают возможность модернизировать производство и увеличивать объемы выпускаемой продукции.