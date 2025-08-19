Нигматуллин: свияжский логоцентр станет ключевым транспортным узлом Поволжья

Стратегическое расположение центра на пересечении международных транспортных коридоров открывает широкие возможности для развития мультимодальных перевозок, отметил первый заместитель премьер-министра Татарстана

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр (СММЛЦ) станет важнейшим перевалочным пунктом для международных и межрегиональных грузоперевозок. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин на международном форуме "Ростки" в Казани.

"СММЛЦ является универсальным комплексом по переработке грузов, поступающих водным, железнодорожным, автомобильным транспортом. В дальнейшем он может стать крупным перевалочным пунктом экспорта и импорта грузов для всех регионов Поволжья, а также узловым речным портом для перевозки грузов по международным транспортным коридорам", - сказал Нигматуллин.

Министр подчеркнул стратегическое расположение центра на пересечении международных транспортных коридоров Север - Юг и Запад - Восток, что открывает широкие возможности для развития мультимодальных перевозок.

Нигматуллин отметил, что на территории республики также действует логистический комплекс имени Дэн Сяопина, расположенный вблизи Нижнекамска. Он подчеркнул, что этот объект, находящийся в 18 км от города, в 30 км от Набережных Челнов и в 10 км от аэропорта Бегишево, играет важную роль в обслуживании промышленной зоны региона.

Нигматуллин выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках форума, будут способствовать развитию логистической отрасли и укреплению социально-экономического партнерства

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.