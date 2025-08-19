На полках магазинов в регионе представлены как товары повседневного спроса, так и продукция местных производителей

ГЕНИЧЕСК, 19 августа. /ТАСС/. Ценовая политика Херсонской области стабильна, на данный момент цены на различную продукцию на 65% ниже, чем в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге региона.

Замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов провел рабочий визит в Херсонскую область, в рамках которого делегация посетила ряд торговых площадок региона.

"Проведен мониторинг цен на товары первой необходимости, зафиксировано соответствие стоимости продуктов установленным нормативам. Отмечено, что по широкой номенклатуре цены на 65% ниже, чем в регионах-аналогах, таких как Республика Крым. Ценовая политика в регионе остается стабильной - во многом благодаря механизму государственного регулирования, реализуемому при поддержке губернатора Херсонской области Владимира Васильевича Сальдо", - сказали в министерстве.

Во время визита также обсудили ценовую стабильность на потребительском рынке, поддержку местных производителей, повышение качества продукции и снижение себестоимости, а также развитие торговой инфраструктуры.

"Особое внимание было уделено насыщенности ассортимента: на полках представлены как товары повседневного спроса, так и продукция местных производителей, что свидетельствует о восстановлении внутреннего рынка и поддержке регионального бизнеса. Присутствие локальных брендов подчеркивает устойчивость торговой сети и растущий интерес к продукции, произведенной в Херсонской области", - добавили в региональном Минпромторге.