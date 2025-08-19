По данным совместного исследования Ассоциации туроператоров России и туроператора Fun&Sun, больше всего - 48% - премиальных туров продается в Турцию, далее следуют ОАЭ, Египет и Мальдивы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Спрос россиян на премиальные туры вырос за первые семь месяцев 2025 года на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, годом ранее показатель возрос на 45% в годовом сопоставлении. Об этом говорится в результатах совместного исследования Ассоциации туроператоров России (АТОР) и туроператора Fun&Sun (текст есть у ТАСС).

"За первые семь месяцев 2025 года в Fun&Sun зафиксировали прирост количества клиентов с высоким чеком тура (от $3 тыс. и выше за шесть ночей на двоих) на 35% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Рост количества премиальных заявок был еще более ярким в 2024 году: плюс 45% по сравнению с 2023 годом", - говорится в исследовании.

Прирост количества премиальных заявок в 2024 и 2025 годах эксперты связывают с несколькими факторами. Основные из них - увеличение числа людей со "свободными деньгами" и рост доступности отелей премиального уровня. По оценке Fun&Sun, сейчас доля премиум-заявок в общем объеме организованного турпотока составляет примерно 18%.

Больше всего - 48% - премиальных туров продается в Турцию, далее следуют ОАЭ (34%), Египет (13%) и Мальдивы (1%). По данным аналитиков, за последний год в интересах туристов, выбирающих премиальные туры, произошли заметные изменения: доли Турции, ОАЭ и Мальдив уменьшились, а доля Египта, напротив, выросла почти вдвое за последний год. Мальдивы лидируют по размеру среднего чека, обгоняя ОАЭ и Турцию в три раза - $21,4 тыс. На втором месте Таиланд ($ 8,5 тыс.), на третьем - ОАЭ ($7,4 тыс.).

"Секрет роста популярности Египта в премиальном сегменте объясним в основном тем, что на этом направлении за последние два года появилось несколько премиальных объектов с очень большим номерным фондом. При этом Египет оставался и самым доступным по цене из топ-5 массовых направлений на протяжении всего рассматриваемого периода. Туры в премиальные отели сравнимого уровня здесь до 30% дешевле, чем в ОАЭ и Турцию. В свою очередь, ОАЭ, будучи в 2023 году самым дорогим направлением в сегменте "люкс", к 2025 году практически сравнялись по стоимости с Турцией", - пояснил гендиректор Fun&Sun Владимир Рубцов.

Портрет премиального туриста

Большинство (43,6%) туристов, выбирающих премиальные туры, проживают в Центральном федеральном округе и, в частности, в Москве. По сравнению с январем - июлем 2024 года количество поездок с высоким чеком из этого федерального округа выросло на 48%. "Однако, несмотря на внушительный показатель, по динамике прироста премиальных заявок в 2025 году лидируют другие федеральные округа. Так, наибольшая динамика отмечена в Южном (+66% год к году) и Сибирском (+54%) федеральных округах", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, средний возраст российского заказчика премиального тура - 41,4 года, что на один год больше, чем в среднем по рынку. Почти три четверти (73-74%) премиальных туристов, которые ездят с туроператорами, путешествуют со своей семьей, в то время как в среднем по организованному рынку семьи занимают долю около 40%. На втором месте поездки парами (13-14%), на третьем - в составе компаний и групп (9%). Путешествующих в одиночку обеспеченных туристов менее 5%.