Президент экосистемы Ровшан Алиев отметил, что IPO "не ставится как самоцель", поскольку зависит от рыночной конъюнктуры

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Компания "МТС медиа" (медиагруппа, развлекательный бизнес МТС) проходит подготовку к выходу на биржу, сообщил президент экосистемы МТС Ровшан Алиев во время конференц-кола.

"У нас с точки зрения готовности [к IPO] самые готовые - это наше рекламное направление и самокаты. Также активно проходит подготовку наша медиагруппа", - сказал он.

IPO, по его словам, "не ставится как самоцель", поскольку зависит от рыночной конъюнктуры. Но, уточнил Алиев, сейчас прослеживается "позитив" с точки зрения снижения ключевой ставки и большей активности на рынке капитала.

У МТС есть рекламная вертикаль МТС AdTech, шеринговый сервис "МТС Юрент" и развлекательный бизнес в лице "МТС медиа". Гендиректор и председатель правления группы Инесса Галактионова в марте говорила, что в 2025 году на биржу могут выйти МТС AdTech и "МТС Юрент" при благоприятной конъюнктуре рынка.