Бизнес Подмосковья с начала года получил более 30 объектов "Недвижимость за 1 рубль"

Воспользоваться региональной программой могут субъекты малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 30 зданий и помещений предоставили подмосковным предпринимателям с начала 2025 года в рамках программы "Недвижимость за рубль". Благодаря этому они смогут реализовать проекты с суммарным объемом инвестиций более 295 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"С начала года поддержку в рамках программы "Недвижимость за 1 рубль" получили 26 предпринимателей Московской области. Суммарно был заключен 31 договор, согласно которым бизнесу в аренду было передано 13 зданий и 18 помещений для реализации проектов. Суммарный объем заявленных инвестиций составляет 295,5 млн рублей. В результате реализации этих проектов в регионе будет создано порядка 100 рабочих мест", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Так, по данным министерства, среди участников программы компания "Евро резортс", которая получила в аренду здание площадью 2,5 тыс. кв. м в Лобне, где планирует открыть гостиницу. В результате реализации проекта в округе будет создано около 50 рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 250 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что воспользоваться региональной программой "Недвижимость за 1 рубль" могут субъекты малого и среднего бизнеса. Для получения льготных условий аренды предпринимателям необходимо выполнить определенные обязательства. В случае с помещением - отремонтировать его в течение 1,5 лет, а если речь идет о здании - то провести реставрацию в течение 3 лет. После этого арендатор получает преимущественное право выкупить объект по рыночной стоимости за вычетом расходов на ремонт. Всего же срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания - до 15 лет.