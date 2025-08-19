Кадровый вопрос помогают снять вузы, которые уже несколько лет готовят студентов к выпуску с компетенциями в области экономики Востока

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Вопросы расширения логистических маршрутов между Россией и Китаем, а также кадровые вопросы сегодня волнуют российский и китайский бизнес при разработке новых совместных проектов. Таким мнением поделился с ТАСС по итогам делового завтрака, посвященного российско-китайскому диалогу, на полях форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Дмитрий Ворона.

"Для нас форум - это возможность услышать бизнес и понять, в чем есть сложности. На сегодняшний день к нам не было обращений с точки зрения неподходящего законодательства. Основа - 2 блока вопросов: трудности с логистикой, и кадровый вопрос", - рассказал сенатор.

В частности, говоря о логистике, он напомнил, что 2022 год завершил разворот России на восток, при этом перестройка всех логистических маршрутов занимает время. "Этими вопросами мы будем заниматься ближайшие 5 лет вместе с Китаем и Казахстаном. Уже сегодня открываются новые маршруты через Казахстан, новые пункты пропуска, увеличивается пропускная способность через Казахстан практически в 2 раза", - отметил Ворона.

Кадровый вопрос помогают снять вузы, которые уже несколько лет готовят студентов к выпуску с компетенциями в области экономики Востока.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума и организатор делового завтрака.