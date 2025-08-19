Эксперт Ли Юнцзян: Россия наращивает поставки овощей, фруктов и соков в Китай

Генеральный директор Торгового центра российских товаров также отметил, что есть потенциал для наращивания поставок соков из России

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Поставки российских овощей и фруктов в Китай растут. Также есть потенциал для наращивания поставок соков из России, сказал генеральный директор Торгового центра российских товаров Ли Юнцзян в рамках III международного форума "Ростки".

"Фрукты, овощи <...>. Мы видим, что выросло значительно сотрудничество и поставки. И в частности, по целому ряду продукции рост <...> По овощам он составил 22,6%", - сказал он на сессии "Партнерство в области сельского хозяйства: российско-китайские перспективы".

Ли Юнцзян отметил, что есть потенциал для наращивания поставок соков из России. "В этом году с января по апрель большое количество соков было поставлено из России в Китай. В 1,6 раза рост. <...> Российские соки стали весьма заметны в Китае", - сказал он.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

