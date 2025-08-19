Специальный представитель по международному сотрудничеству в области транспорта рассказал, что реализацией проекта будет заниматься Минтранс России

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Россия и Китай будут работать над интеграцией своих национальных цифровых транспортных платформ. Об этом сообщил советник президента РФ, специальный представитель по международному сотрудничеству в области транспорта Игорь Левитин на международном форуме "Ростки" в Казани.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил создать национальную цифровую платформу в сфере транспорта и логистики.

"Ею поручено заниматься Министерству транспорта России. [На этой платформе будут] как раз сопряжения с цифровыми платформами Китая, у них уже есть разработанная транспортная модель. Ее теперь надо будет вместе состыковать. Это тяжелая работа для обоих министерств транспорта", - сказал Левитин во время выступления на сессии "Россия-Китай: логистическая связанность как основа устойчивого партнерства".

Советник президента отметил, что бизнес-сообщество уже начало работу по синхронизации своих цифровых систем. По его словам, совместные усилия государств и частного сектора позволят создать эффективную модель. Он напомнил, что в рамках БРИКС также стоит задача разработки общей цифровой транспортной платформы. Левитин подчеркнул, что Китай станет ключевым партнером России в решение этого вопроса.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

