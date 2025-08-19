На модернизацию железных дорог Новороссии направят 12,5 млрд рублей

Как рассказали в Росжелдоре, восстанавливается пассажирское вагонное депо станции Мариуполь, разрушенное в ходе боевых действий

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. На восстановление инфраструктуры и обновление подвижного состава ФГУП "Железные дороги Новороссии" в 2025 году направят 12,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Росжелдора.

"В 2025 году запланированы мероприятия по восстановлению инфраструктуры и обновлению подвижного состава ФГУП "Железные дорог Новороссии" в объеме 12,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, средства направят на капитальный ремонт 13,5 км пути, замену 16 стрелочных переводов, приобретение техоборудования, модернизацию устройств связи, поставку девяти локомотивов, а также капитальный ремонт тепловозов и электровозов.

Как рассказали в Росжелдоре, восстанавливается пассажирское вагонное депо станции Мариуполь, разрушенное в ходе боевых действий, а также идет ремонт здания бывшего управления Донецкой железной дороги, в котором сегодня располагается управление ФГУП "ЖДН".

ФГУП "Железные дороги Новороссии" создано в 2023 году распоряжением правительства РФ. Фактическая численность сотрудников на текущий момент составляет более 16 тыс. человек.

За период 2023-2024 годов было выполнено работ на сумму свыше 21 млрд рублей. Так, проведен капитальный ремонт более 85 км ж/д пути, поставлено 33 локомотива и 19 составов электропоездов для пригородного сообщения, также в 2024 году открыт восстановленный вокзальный комплекс в городе Мариуполь.

В 2024 году плановые показатели деятельности предприятия были достигнуты и перевыполнены. За 12 месяцев перевезено 21,6 млн тонн грузов, что на 9,3% больше плановых показателей, и более 1 млн пассажиров, что на 2,5% выше плановых значений.