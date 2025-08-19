На ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму направят свыше 31 млрд рублей

Отремонтируют порядка 20-25 БУС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Крыма до 2028 года при господдержке направят более 31 млрд рублей на ремонт порядка 20-25 берегоукрепительных сооружений (БУС). Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"У нас еще значительная часть берегоукрепительных сооружений находится в ремонтных работах, часть пострадавших после шторма БУС будет восстановлена только в 2026-2027 годах. То есть мы, к сожалению, в силу объективных причин не смогли восстановить их пока, это физически тут невозможно было. Цена вопроса сегодня по восстановлению 20-25 берегоукрепительных сооружений - более 31 млрд рублей, на три года разбиты [средства]", - сказал он.

Аксенов уточнил, что часть средств на ремонт берегоукрепительных сооружений будет направлена из федеральной целевой программы развития Республики Крым и Севастополя до 2030 года, а часть средств будет добавлена федеральным правительством. "Но уже все в работе, действуем", - добавил глава республики.

27 ноября 2023 года на юг России обрушился мощный шторм. Ураганный ветер и осадки привели к подтоплениям, перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта. В Крыму общая сумма ущерба инфраструктуре составила порядка 68 млрд рублей. Власти Крыма сообщали о планах направить на ремонт берегоукрепительных сооружений в 2025 году порядка 10 млрд рублей.