Для работы с китайскими партнерами уже недостаточно просто знать иностранный язык, отметила председатель комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами из Китая Московской торгово-промышленной палаты Анна Бессмертная

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Развитие взаимного доверия и гуманитарных компетенций нужны бизнесу РФ и Китая для формирования совместных проектов. При этом сегодня уже не нужны просто переводчики с китайского - необходимы специалисты, погруженные в специфику бизнеса, рассказала на деловом завтраке, посвященном российско-китайскому диалогу, на полях форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" председатель комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами из Китая Московской торгово-промышленной палаты (ТПП) Анна Бессмертная.

"Две основные сложности - это недостаток взаимного доверия и острая нехватка гуманитарных компетенций у участников рынка - как у российских, так и у китайских компаний", - сказала она, подчеркнув важность наращивания гуманитарных контактов между странами.

В том числе для работы с китайскими партнерами уже недостаточно просто знать иностранный язык. "Сейчас рынку не нужны просто переводчики. Сегодня говорили о том, что есть невероятный спрос на изучение китайского языка - при этом я смею уверить вас, что <...> очень сложно найти действительно готовые кадры для работы", - поделилась она.

Для того чтобы выпускники вузов имели практические знания по запросу рынка, им нужна грамотная молодежная политика, уверена Бессмертная.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума и организатор делового завтрака.