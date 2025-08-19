"Яндекс драйв" добавил в автопарк 5 тыс. автомобилей Bestune T77

Аренда автомобилей доступна по стандартным тарифам - "Минуты" и "Фикс", а также "Часы и дни"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Яндекс драйв" добавил в свой автопарк 5 тыс. автомобилей Bestune T77 различной комплектации автопроизводителя "ФАВ - Восточная Европа". Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

"В "Драйве" стали доступны для аренды кроссоверы Bestune T77 автопроизводителя "ФАВ - Восточная Европа". Это первое трехстороннее сотрудничество сервиса с автопроизводителем и франшизным партнером. 5 тыс. новых машин пополнят автопарк каршеринга в Москве и Петербурге", - рассказали в пресс-службе.

Аренда автомобилей доступна по стандартным тарифам - "Минуты" и "Фикс", а также "Часы и дни".