Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26221 с погашением 23 марта 2033 года и ОФЗ-ПД выпуска 26250 с погашением 10 июня 2037 года в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министерство финансов РФ 20 августа проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26221 с погашением 23 марта 2033 года и ОФЗ-ПД выпуска 26250 с погашением 10 июня 2037 года в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках.

Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.