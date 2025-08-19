В России доля продаж внедорожников и кроссоверов в июле составила рекордные 72%

По данным экспертов "Автостата", высокая рыночная доля во многом связана с обилием китайских моделей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Доля сегмента кроссоверов и внедорожников на российском рынке в июле установила исторический рекорд - 71,8%, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По итогам июля 2025 года в России было реализовано 86,647 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что составляет 71,8% от общего объема рынка легковых машин <...>. Таким образом, рыночная доля сегмента SUV установила исторический рекорд", - отмечается в сообщении.

Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре 2024 года - 71%. При этом в последующие месяцы показатель находился в интервале 65-69%. Впервые доля продаж кроссоверов и внедорожников преодолела отметку в 70% декабре 2023 года (70,7%).

По данным экспертов "Автостата", высокая рыночная доля внедорожников и кроссоверов на авторынке РФ во многом связана с обилием китайских моделей, многие из которых представлены именно в этом сегменте.

"Как раз после ухода европейских, японских, корейских и американских брендов доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке стала стремительно расти", - добавили в агентстве.