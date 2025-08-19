Динамика новых продаж за период составила 103%, новых клиентов стало на 15,2% больше

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Платформа "МТС Линк", входящая в группу МТС, увеличила свою выручку по МСФО за январь - июнь 2025 года на 73%. Выросли и показатели новых продаж, а также число новых клиентов, сообщили в платформе.

Динамика новых продаж за период составила 103%, новых клиентов стало на 15,2% больше. В "МТС Линк" говорят, что повышается и интерес пользователей к их продуктам.

Например, уже в I полугодии 2025 года на 65% выросло среднее число активных пользователей в месяц сервиса "Встречи", а то же значение у платформы для совместной работы "Доски" увеличилось на 270%. Пользователи "Досок" создали на 56% больше проектов.

Также, уже в II квартале стало на 60% больше ежедневных активных пользователей корпоративного мессенджера "Чаты" по сравнению с I кварталом. В среднем в этот период в нем отправляли на 47% больше сообщений в день, чем в I квартале.

В 2025 году "МТС Линк" запустил сервис "Формы" для проведения онлайн-опросов, тестов и квизов, и за первые пять месяцев работы пользователи прошли там опросы более 200 тыс. раз.

Что касается ИИ-инструментов от "МТС Линк", то у них "повышается интенсивность использования", добавляют в компании. Пользователи применяли ИИ-функции для повышения эффективности рабочих процессов на 61% чаще во II квартале 2025 года по сравнению с I кварталом. За I полугодие они сэкономили себе порядка 36 тыс. часов.

Гендиректор "МТС Линк" Владимир Урбанский пояснил, что в I полугодии команда платформы поставила фокус на развитие функциональности платформы для Enterprise-сегмента и внедрение решений на основе искусственного интеллекта.

"Мы значительно расширили возможности инсталляции наших решений on-premises. Сейчас все наши продукты, включая единое UC-приложение и новый сервис "Формы", доступны для развертывания на серверах заказчиков. В II квартале мы представили автоматические субтитры и предложили ИИ-саммаризацию нашим on-premise клиентам. Кроме того, мы продолжаем развивать ИИ-помощника в UC-приложении МТС Линк", - добавил он.