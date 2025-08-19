Центр содействия китайским инвестициям начал работу в Татарстане

Цель создания центра - помочь китайским предприятиям создать более благоприятный инвестиционный климат и условия в Татарстане, предоставлять китайским предприятиям информацию, помогать им в локализации, в регистрации в России

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Центр содействия инвестициям предприятий из Китая начал работу в Татарстане, он поможет в формировании условий для работы в российском регионе. Открытие площадки состоялось на полях III международного форума "Ростки".

"Мы сформировали в Татарстане центр содействия инвестициям. Цель - помочь китайским предприятиям создать более благоприятный инвестиционный климат и условия в Татарстане, предоставлять китайским предприятиям информацию, помогать им в локализации, в регистрации в России", - рассказал председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Чжоу Лицюнь отметил, что китайские компании, представленные на III международном форуме "Ростки" говорят о заинтересованности в работе с Татарстаном. Прежде всего, по их словам, регион логистически удачно расположен между Европой и Азией, также в Татарстане сильная отраслевая база и удобная инвестиционная политика.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.