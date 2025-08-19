Цифры демонстрируют востребованность аэропорта и большой туристический потенциал курорта, отметили в Росавиации

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Аэропорт Геленджика обслужил 32,7 тыс. пассажиров в первый месяц после возобновления работы, сообщили в Росавиации.

"Результаты работы за первый месяц: обслужено 220 рейсов; принято и отправлено 32,7 тыс. пассажиров; в среднем за сутки аэропорт принимал 1 021 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что цифры наглядно демонстрируют востребованность аэропорта и большой туристический потенциал курорта. "Это современный и комфортный аэропорт, который открывает Черноморское побережье для тысяч путешественников", - отметили в Росавиации.

После снятия ограничений на работу аэропорт Геленджика принял первый с 2022 года регулярный авиарейс из Москвы 18 июля 2025 года.

После начала специальной военной операции на Украине были запрещены полеты в 12 аэропортов РФ. По-прежнему ограничена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.