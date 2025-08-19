Регион известен нефтегазовой промышленностью, рыбной отраслью и сельским хозяйством

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Астраханская область стала 61 регионом, присоединившимся к внедрению стандарта развития креативных индустрий Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"61-й регион начнет развивать условия для креативного бизнеса. Традиционно Астраханская область известна своей нефтегазовой промышленностью, рыбной отраслью и сельским хозяйством, однако теперь и креативные стартапы региона задают вектор развития. С губернатором Игорем Юрьевичем Бабушкиным подписали соглашение о внедрении стандарта развития креативных индустрий", - написала она в своем телеграм-канале.

Чупшева также отметила, что в Астраханской области работают порядка 1,8 тыс. предприятий - от IT и дизайна до народных промыслов. "Это говорит о потенциале для укрепления экономики. Совместными усилиями создадим условия для развития местных брендов, новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности, что соответствует и общероссийской задаче - довести долю креативного сектора до 6% ВВП к 2030 году", - добавила она.

Кроме того, Чупшева сообщила, что предложила провести осенью в Астраханской области сессию по креативным индустриям, пригласив на нее продюсеров и экспертов креативных отраслей экономики. Глава агентства также подчеркнула, что в этом году на третий сезон конкурса растущих российских брендов "Знай наших" из Астраханской области поступило 75 заявок.

Региональный стандарт развития креативных индустрий разработан АСИ по поручению президента РФ Владимира Путина. Он представляет комплекс практических решений для создания региональной системы развития креативных индустрий в виде 12 шагов. Стандарт охватывает весь спектр финансовых и нефинансовых инструментов поддержки креативных компаний региона. В их числе - аудит и анализ влияния креативных индустрий на экономику субъекта, формирование системы подготовки креативных кадров, разработка региональных мер поддержки таких компаний, повышение спроса на их продукцию, создание инфраструктуры.