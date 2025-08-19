В этом году мероприятие проходит в Казани 18-19 августа

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Следующий российско-китайский форум "Ростки" пройдет в августе 2026 года. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании форума.

"Определили дату [форума] - 17-18 августа следующего года", - сказал он.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсуждают вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества.

