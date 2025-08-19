Индекс опустился ниже 2 970 пунктов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии замедлил рост и опустился ниже 2 970 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 18:17 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,61%, до 2 969,16 пункта.

На открытии основной торговой сессии индексы Мосбиржи и РТС поднимались на 1,72% - до 3 001,92 и 1 175,83 пункта соответственно, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии (07:00 мск) рос на 1,62% - до 2 999,03 пункта.