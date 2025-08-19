Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что "новый пакет санкций против России должен быть готов к следующему месяцу"

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Главы МИД ЕС рассмотрят 19-й пакет санкций против России 28-30 августа на неформальной встрече в Брюсселе. Об этом написала в X глава дипслужбы ЕС Кая Каллас после экстренного онлайн-саммита Евросоюза.

"Новый пакет санкций против России должен быть готов к следующему месяцу. Я вынесла эти вопросы на повестку дня встречи министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе", - написала она.

Ранее источник ТАСС сообщил, что 19-й пакет будет представлен министрами на встрече 28-30 августа вне зависимости от дипломатических усилий по Украине.