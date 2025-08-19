Перелеты будут ежедневными

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов в Геленджик на зимний сезон, рейсы будут выполняться ежедневно. Об этом сообщил авиаперевозчик.

"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик на зимний сезон. Рейсы на популярный черноморский курорт в зимнем расписании будут выполняться ежедневно на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке — "эконом" и "бизнес", - говорится в сообщении.

После снятия ограничений на работу аэропорт Геленджика принял первый с 2022 года регулярный авиарейс из Москвы 18 июля 2025 года.

После начала специальной военной операции на Украине были запрещены полеты в 12 аэропортов РФ. В настоящее время по-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.