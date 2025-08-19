Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня снизился до 11,15 рубля

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник вырос на 0,49%, до 2 965,66 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,59%, до 1 162,77 пункта. Курс юаня снизился на 2 коп., до 11,15 руб.

"Индекс Московской биржи под влиянием встречи президента [США Дональда] Трампа с лидерами ЕС к окончанию торгов растет. Индекс Мосбиржи отыгрывает снижение понедельника и прибавляет 1%. В фокусе инвесторов продолжают оставаться геополитика и ожидания нового раунда трехсторонних переговоров. Денежно-кредитная политика Банка России по-прежнему является одним из ключевых факторов рыночных настроений. Данные по недельной инфляции будут опубликованы уже завтра", - отметил портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов.

Рынок акций

"Лидерами роста среди ликвидных акций по итогам торгов стали "Лента" (+3,97%), "Астра" (+2,22%) и "Озон фармацевтика" (+1,64%)", - отметил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

По его данным, кроме "Русагро" (-5%), хуже рынка торговались акции компаний "СПБ Биржа" (-3,21%), "Аэрофлот" (-2,44%) и "Новатэк" (-1,94%).

Прогноз на 20 августа

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на среду - 80-82 руб. за доллар США и 11,05-11,25 руб. за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 950 - 3 025 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 20 августа индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2 900 - 3 000 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня: 79-81 руб., 93-95 руб. и 11-11,5 руб., соответственно.