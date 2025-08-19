Власти Курской области заинтересованы в развитии предприятий в регионе и будут всецело помогать им, отметил врио губернатора области

КУРСК, 19 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил властям региона продумать принцип "одного окна" для прямой связи с инвесторами. Об этом он сообщил по итогам заседания инвестиционного комитета Курской области.

"Правительство области и впредь будет делать максимум для того, чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными и получали все возможные меры поддержки. Поручил коллегам продумать принцип "одного окна" для прямой связи с инвесторами. Очевидно, что большинство проблем требуют административного ресурса. Фактически такой формат сегодня мы уже нашли", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что власти региона заинтересованы в развитии предприятий в Курской области и будут всецело помогать им.