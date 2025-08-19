За 2024 год доходы министерства на 5,3% превысили план, однако по отдельным статьям наблюдались существенные отклонения - свыше 15% от прогнозируемых значений, сообщили в Счетной палате

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Счетная палата России проверила исполнение бюджета Минфина за 2024 год и выявила, что доходы на 5,3% превысили план, однако по отдельным статьям наблюдались существенные отклонения - свыше 15% от прогнозируемых значений. Об этом сообщается в заключении Счетной палаты по результатам проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2024 год в Министерстве финансов.

"Проверка показала, что в 2024 году объем доходов, администрируемых Минфином России, составил 1,6 трлн рублей, что на 5,3% больше прогноза. При этом отмечены значительные отклонения (более 15%) от прогноза по отдельным видам доходов, что, по мнению Счетной палаты, свидетельствует об имеющихся резервах увеличения поступлений в федеральный бюджет", - говорится в заключении. По итогам проверки отмечается, что бюджетная отчетность ведомства признана достоверной во всех существенных отношениях.

Как сообщает Счетная палата, Минфином в 2024 году перевыполнены нефтегазовые доходы - на 145,75 млрд рублей, или на 1,3%, ненефтегазовые доходы перевыполнены на 1,5 трлн рублей, или на 6,2%.

В материалах также сказано, что уровень исполнения расходов министерством улучшился по сравнению с 2024 годом и составил 98,4%, или10,6 трлн рублей. При этом объем неисполненных назначений вырос на 3,7% по сравнению с 2023 годом, составив 175,6 млрд рублей, уточнили в Счетной палате.

Кроме того, в отчетном году Минфин нарастил объемы дебиторской и кредиторской задолженностей. Так, дебиторская задолженность увеличилась за год на 8,6% и составила на начало 2025 года 1,4 млрд рублей, кредиторская выросла в 4,4 раза, до 475,2 млн рублей. При этом значительный рост кредиторской задолженности объясняется оплатой в первом квартале 2025 года договоров, заключенных в 2024 году.

По итогам проверки Счетная палата отметила несколько недостатков, допущенных Минфином при исполнении бюджетных полномочий, в том числе при прогнозировании и исполнении доходов федерального бюджета. В частности, проверка выявила существенные отклонения фактических доходов от прогнозных значений более чем у половины главных администраторов доходов бюджета.

Госдолг

В 2024 году государственный долг РФ увеличился на 3,45 трлн рублей, или на 13,5%, и по состоянию на 1 января 2025 года составил в рублевом эквиваленте 29,04 трлн рублей (14,4 % ВВП, по второй оценке Росстата), говорится в материалах контрольного ведомства. В том числе государственный внутренний долг увеличился на 2,93 трлн рублей, или на 14,1%, и составил 23,74 трлн рублей.

"Государственный внешний долг Российской Федерации в рублевом эквиваленте увеличился на 516,0 млрд рублей, или на 10,8 %, и составил 5 298,4 млрд рублей, при этом в долларовом эквиваленте уменьшился на $1,2 млрд, или на 2,3 %, и составил эквивалент $52,1 млрд", - заключили в Счетной палате.