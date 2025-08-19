При этом у большей части людей старшего поколения есть только ОСАГО, говорится в исследовании онлайн-сервиса

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. ОСАГО остается самым распространенным продуктом в страховании, но его доля в портфеле граждан значительно зависит от возраста. Так, россияне в возрасте 18-29 лет распределяют расходы почти поровну между обязательным ОСАГО (55%) и ипотекой (40%), при этом у людей старшего поколения ОСАГО занимает в портфеле от 70% до 94%. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса страхования и финансовых продуктов "Инссмарт" (есть в распоряжении ТАСС).

Также, по данным исследования, в портфель граждан 18-29 лет входят и добровольные полисы: выезжающих за рубеж (3%) страхование имущества физических лиц (2%). "Это поколение активнее экспериментирует с новыми продуктами, рассматривая страхование не только как обязанность, но и как инструмент комфорта и безопасности", - говорится в исследовании.

При этом эксперты выяснили, что люди в возрасте от 40 до 54 лет придерживаются более консервативной модели. Так, ОСАГО занимает уже 70% их портфеля, а ипотека падает до 20%. На третьем месте - накопительное страхование жизни (5%) и страхование имущества (5%). "Это поколение чаще думает о долгосрочной защите капитала и сокращает расходы на кредиты", - отмечается в документе.

В то же время старшее поколение (55+) придерживается стратегии сокращения рисков и ставит в приоритет обязательные и накопительные программы страхования. Так, по данным исследования, у таких граждан ОСАГО занимает около 94% портфеля, при этом ипотека снижается до 5%, 3% занимает накопительное страхование жизни.