Предприятие хочет вывести на рынок дизельные модификации УАЗ Патриот, Пикап и Профи, сообщил представитель пресс-службы компании

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует начать осенью 2025 года выпуск модификаций автомобилей, оснащенных модернизированным двигателем ZMZ Pro. В настоящий момент агрегат уже проходит испытания, сообщил ТАСС представитель пресс-службы "УАЗ".

"Действительно, в настоящее время осуществляются испытания модернизированного двигателя ZMZ Pro на стенде. Речь идет об улучшениях, которые позволят кардинально повысить степень герметичности агрегата и запас надежности. Предварительный срок ввода обновленного агрегата в эксплуатацию - осень текущего года", - сказал он.

Представитель завода добавил, что двигатель ZMZ Pro обладает объемом 2,7 литра и мощностью 149,6 л. с. В перспективе его планируется оснастить новой шестиступенчатой механической коробкой передач.

По словам собеседника агентства, в планах предприятия - вывод на рынок дизельных модификаций автомобилей УАЗ Патриот, Пикап и Профи.