КЕМЕРОВО, 20 августа. /ТАСС/. Количество приостановивших деятельность предприятий угольной промышленности в Кемеровской области увеличилось с 10 до 15, сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона.

В начале июня 2025 года сообщалось, что в регионе остаются закрытыми две шахты и восемь разрезов.

"На территории Кузбасса приостановили свою деятельность 15 угольных предприятий, из них 6 шахт и 9 разрезов", - сообщили в министерстве. Там не стали раскрывать названия этих предприятий.

Уточняется, что для всех предприятий угольной отрасли, включая приостановленные и находящиеся на грани приостановления предприятия, оказывается всесторонняя поддержка, организуются необходимые совещания по проблемным вопросам, подготавливаются инициативные письма в органы государственной власти, оказывается содействие в решении вопросов с погашением задолженности по заработной плате. В частности, власти помогают подготавливать документы угольных компаний на подкомиссию по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ, которая работает в рамках правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

"Подкомиссией рассматривается возможность предоставления угольным предприятиям мер адресной поддержки (отсрочки/рассрочки) по налогам и страховым взносам в соответствии с законодательством РФ, субсидии на цели снижения логистических затрат, кредитные каникулы при участии Банка России с одновременным представлением в кредитную организацию программы финансового оздоровления", - добавили в минуглепроме.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что бюджет Кузбасса в 2024 году недополучил порядка 58 млрд рублей из-за ухудшения ситуации в угольной отрасли. В 2025 году прогнозируются потери в размере еще 10 млрд рублей. Связано это с падением мировых цен на уголь, санкциями, а также недостаточной пропускной способностью Восточного полигона. Ситуация с кризисом в угольной отрасли рассматривалась на профильном совещании, которое прошло в Кемерове с участием министра энергетики РФ Сергея Цивилева. По его итогам была разработана антикризисная программа по поддержке угольных предприятий.