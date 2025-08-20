В ГД заверили, что новое положение о командировках не скажется на сотрудниках

При этом работодателям может потребоваться скорректировать документацию, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Новое положение об особенностях направления в служебные командировки, которое вступит в силу с 1 сентября, особо не изменит условия для сотрудников, а вот работодателям может потребоваться скорректировать документацию. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, обновленное положение подготовлено в рамках так называемой регуляторной гильотины - реформы, направленной на устранение избыточных требований и актуализацию устаревших нормативно-правовых актов.

"По большому счету для тех работников, кого отправляют в командировку, ничего не меняется. Некоторые корректировки потребуются отдельным работодателям. Это все связано с приведением [норм] в соответствие [друг другу], с совершенствованием, с актуализацией и с продолжающейся работой в рамках так называемой регуляторной гильотины", - сказал Нилов.

Прежнее положение было утверждено в 2008 году и действовало бессрочно. Новое рассчитано на 6 лет - после чего его проверят на актуальность. Документ касается поездок как по территории России, так и за рубеж. Он определяет, как считаются сроки командировки, какие расходы покрываются работодателем, какая отчетность требуется от сотрудника. В новой версии незначительно сокращено количество пунктов - в основном за счет исключения параграфов, утративших силу. Уточнены некоторые формулировки.