Необходимо усиливать просветительскую работу, отметил глава комитета Совета Федерации по регламенту

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Возврат к опыту СССР в борьбе с алкоголизмом с помощью ограничения времени продажи алкоголя не даст необходимого эффекта в России. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, уточнив, что необходимо усиливать просветительскую работу.

Ранее глава комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил за поэтапное сокращение на федеральном уровне разрешенных часов продажи алкоголя в торговых точках с нынешних 08:00 - 23:00 до 11:00 - 19:00, как это было в советские времена, а также за ограничение количества алкомаркетов в российских городах до не более одного магазина на 5 тыс. жителей.

"Мы это уже проходили, я лично [был свидетелем] этой истории, магазины все равно продавали алкоголь с черного входа, и очереди были сумасшедшие, и драки. [Запреты] шли на пользу таксистам, которые возили полный багажник водки и продавали круглосуточно по двойной или тройной цене. А если человек захочет выпить, он все равно будет искать и найдет алкоголь если не у таксистов, так в ресторане или у какой-нибудь бабушки, которая ему продаст суррогат. Одними запретами однозначно решить вопрос не получится, здесь нужна просветительская работа", - сказал Тимченко.

При этом сенатор обратил внимание, что в ряде регионов ужесточают ограничения. Так, в Вологодской области с 1 марта начал действовать закон об ограничении розничной продажи алкоголя, с понедельника по пятницу алкоголь продается только два часа в день - с 12:00 до 14:00. По мнению Тимченко, важно оценить эффективность таких мер.

"Давайте посмотрим [на результат]. Но нужно смотреть [эффективность ограничительных мер] не только на территории этого региона, нужно оценить ситуацию в соседних регионах. Например, доехать от Вологды до Костромы сегодня можно за час. [Если нужен алкоголь, можно] съездить и купить, сколько надо", - отметил сенатор.

Борьба с алкоголизмом в СССР

В мае 1985 года в СССР стартовала кампания по борьбе с алкоголизмом, в ходе которой было значительно сокращено производство алкогольной продукции, цены на нее повышены, закрыта часть винно-водочных магазинов, а в сохранившихся торговых точках спиртное продавалось только с 14:00 до 19:00 (до этого было с 11:00 до 19:00). Также были увеличены штрафы и дисциплинарные взыскания за распитие алкогольных напитков в общественных местах и на работе, велась активная пропаганда трезвости и здорового образа жизни.

Ограничения продаж спиртного привели к росту очередей в магазинах и массовому недовольству населения, а сокращение производства алкоголя снизило поступления в бюджет. Экономические трудности в стране вынудили советское руководство вновь увеличить выпуск алкогольной продукции, при этом ограничительные законы продолжали формально действовать вплоть до 1990 года.