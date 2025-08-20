Член комитета Госдумы по информационной политике подчеркнул, что страна уже прошла этап зависимости от иностранных решений и за последние годы построила собственные экосистемы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Разговоры о возможном возвращении западных IT-компаний в Россию возобновились, однако они являются преждевременными. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Вопрос возможного возвращения западных IT-компаний на российский рынок волнует отечественный IT-бизнес. Ранее этот вопрос поднимался в мае на встрече с президентом, а теперь разговоры возобновились. Тем не менее разговоры эти точно преждевременны, да и природа их не совсем ясна", - сказал Немкин.

Он подчеркнул, что страна уже прошла этап зависимости от иностранных решений и за последние годы построила собственные экосистемы - от облачных сервисов до корпоративного ПО и пользовательских приложений. По данным парламентария, почти 73% российских компаний сегодня участвуют в процессах импортозамещения технологий. "Уровень использования отечественного программного обеспечения в компаниях уже показал более чем двукратный рост по сравнению с досанкционным периодом. Переход на отечественный софт идет во всех сегментах - от пользовательских приложений до корпоративных платформ", - отметил Немкин.

По его словам, более половины технологий, используемых сегодня в российских компаниях, являются российскими разработками, которые не уступают по качеству зарубежным аналогам. "Еще четверть - собственные наработки бизнеса. У нас не просто сформировалась, но и активно развивается своя научно-техническая база. Мы не копируем, мы создаем. А главное - внедряем и масштабируем", - добавил Немкин.

"При этом важно, что мы перешли к следующему этапу - конкуренции уже между российскими компаниями, которые стремятся предлагать более современные и эффективные решения. Это естественный процесс зрелости отрасли. Поэтому можно сказать, что для нас вопрос возвращения западных корпораций вторичен. Цифровая инфраструктура России уже не зависит от их присутствия", - заключил Немкин.